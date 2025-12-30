مديرية مراكز خدمة المواطن بدمشق توقف تقديم خدماتها غداً

دمشق-سانا

أعلنت مديرية مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق عن توقف تقديم الخدمات في جميع مراكزها يوم غد الأربعاء 31/12/2025.

وأوضحت المديرية في بيان نشرته المحافظة عبر قناتها الرسمية على التلغرام أنها ستباشر العمل مجدداً صباح يوم الأحد 4/1/2026، معربة عن اعتذارها لأي إزعاج قد يسببه هذا التوقف.

وبين مدير مديرية المراكز محمد الحلاق في تصريح لـ سانا أن هذا التوقف يأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية وتحديث للأنظمة الإلكترونية التي تعتمد عليها المراكز في إنجاز معاملات المواطنين، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمة بجودة أعلى مع بداية العام الجديد.

وتعد مراكز خدمة المواطن في دمشق حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وتلعب دوراً مهماً في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنجاز معاملاتهم في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين الدوائر المختلفة.