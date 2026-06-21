تعزيز جاهزية منظومة الري في الرقة عبر تنفيذ أعمال ‏صيانة وتأهيل‎ ‎للشبكات

الرقة-سانا
نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة عدداً من أعمال الصيانة والتأهيل في مشروعات الري وشبكاته بمختلف قطاعات المحافظة، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى رفع الجاهزية التشغيلية لمنظومة الري، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، لضمان استدامة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الأعمال شملت معالجة التكهفات، والردم والتجهيز للإكساء، وصيانة المنشآت المائية والبوابات، وإزالة السدات الترابية، إضافة إلى تنفيذ أعمال التعزيل في عدد من القنوات بطول 2500 متر طولي، بما يسهم في تحسين كفاءة نقل المياه وتوزيعها والحد من الفاقد المائي.
وأضافت الوزارة: إن الضابطة المائية واصلت جولاتها الميدانية لإزالة التعديات والمخالفات على الأقنية والمنشآت المائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الشبكات وضمان عدالة توزيع المياه بين المستفيدين.
وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الري في الرقة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يدعم القطاع الزراعي، ويُسهم في استقرار الإنتاج، وخدمة المزارعين في المحافظة.