تعزيز جاهزية منظومة الري في الرقة عبر تنفيذ أعمال ‏صيانة وتأهيل‎ ‎للشبكات

الرقة-سانا‌‎ ‎

نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة عدداً ‏من أعمال الصيانة والتأهيل في مشروعات الري ‏وشبكاته بمختلف قطاعات المحافظة، وذلك ضمن ‏خطتها الرامية إلى رفع الجاهزية التشغيلية لمنظومة ‏الري، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، لضمان ‏استدامة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الأحد، أن الأعمال شملت معالجة التكهفات، والردم ‏والتجهيز للإكساء، وصيانة المنشآت المائية ‏والبوابات، وإزالة السدات الترابية، إضافة إلى تنفيذ ‏أعمال التعزيل في عدد من القنوات بطول 2500 ‏متر طولي، بما يسهم في تحسين كفاءة نقل المياه ‏وتوزيعها والحد من الفاقد المائي‎.‎

وأضافت الوزارة: إن الضابطة المائية واصلت ‏جولاتها الميدانية لإزالة التعديات والمخالفات على ‏الأقنية والمنشآت المائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للحفاظ على سلامة الشبكات وضمان عدالة توزيع ‏المياه بين المستفيدين‎.‎

‎ ‎وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود المستمرة ‏لتطوير البنية التحتية لمنظومة الري في الرقة ‏وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يدعم القطاع ‏الزراعي، ويُسهم في استقرار الإنتاج، وخدمة ‏المزارعين في المحافظة.‏