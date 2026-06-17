اتحاد الصحفيين يدين مداهمة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل صحفي في ريف ‏القنيطرة

دمشق-سانا‏

أدان اتحاد الصحفيين السوريين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي بمداهمة منزل عضو الاتحاد سند عايد الحمد في بلدة صيدا ‏الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وإخضاعه للتحقيق التعسفي، معتبراً ذلك ‏انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين.‏

وأوضح الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأربعاء أن هذا ‏الإجراء يعتبر اعتداءً صارخاً على الحصانة القانونية الممنوحة للصحفيين ‏بموجب القانون الدولي الإنساني، وخرقاً جسيماً للبروتوكول الإضافي الأول ‏لاتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015، الملزم بحماية ‏الكوادر الإعلامية وضمان سلامتها أثناء أداء مهامها.‏

وجاء في البيان: “سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما تعرض ‏له الزميل الحمد وعائلته، وهذا السلوك الممنهج يندرج ضمن سياسة ترهيب ‏الصحفيين واستهداف العمل الإعلامي ومحاولات طمس الحقائق”.‏

وطالب الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للضغط من أجل ‏وقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مجدداً تضامنه مع ‏الصحفي الحمد.‏

وذكر مراسل سانا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت بعد منتصف الليلة ‏الماضية في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشرت ‏داخل القرية ‏وحققت مع عدد من الأهالي منهم الصحفي الحمد، قبل أن تنسحب من ‏المنطقة.‏