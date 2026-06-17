الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار وصحو في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم الأربعاء أن الجو نهار اليوم، يكون حاراً وصحواً في أغلب المناطق إلى غائم جزئياً في المناطق الشمالية الغربية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر في تلك المناطق خلال ساعات بعد الظهر، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والجنوبية والشمالية.

وتوقع المركز الوطني أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً الـ 45 كم/سا، وخاصة في الوسطى والجنوبية والشرقية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: