هجوم على سفينة شراعية في مضيق هرمز والبحرية العُمانية تنقذ أفراداً من طاقمها

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء تعرض سفينة شراعية ‏تقليدية تحمل طاقماً هندياً لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما تمكنت البحرية ‏العُمانية من إنقاذ عدد من أفراد الطاقم.‏

‏ ‏

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن “الحادث وقع أثناء إبحار ‏السفينة للخروج من المضيق”، دون الكشف عن طبيعة الهجوم أو عدد الناجين أو ‏مصير بقية أفراد الطاقم.‏

‏ ‏

كما أكدت أن “وضع السفينة لا يزال غير معروف، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ‏ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه”.‏

‏ ‏

ودعت الهيئة “السفن العاملة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة ‏مشبوهة، في ظل تكرار حوادث استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في المياه ‏المحيطة بمضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة”.‏

‏ ‏

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يربط الخليج ‏العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، وتعبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز ‏العالمية.‏

‏ ‏

وتشهد المنطقة توترات أمنية متكررة وهجمات متفرقة على السفن التجارية في ظل ‏استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، ما يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وسلاسل ‏إمدادات الطاقة العالمية.‏