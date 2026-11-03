هجوم على سفينة شراعية في مضيق هرمز والبحرية العُمانية تنقذ أفراداً من طاقمها

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء تعرض سفينة شراعية تقليدية تحمل طاقماً هندياً لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما تمكنت البحرية العُمانية من إنقاذ عدد من أفراد الطاقم.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن “الحادث وقع أثناء إبحار السفينة للخروج من المضيق”، دون الكشف عن طبيعة الهجوم أو عدد الناجين أو مصير بقية أفراد الطاقم.
كما أكدت أن “وضع السفينة لا يزال غير معروف، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه”.
ودعت الهيئة “السفن العاملة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، في ظل تكرار حوادث استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في المياه المحيطة بمضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة”.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، وتعبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.
وتشهد المنطقة توترات أمنية متكررة وهجمات متفرقة على السفن التجارية في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، ما يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة العالمية.