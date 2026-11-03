وزير الأوقاف يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون المشترك وترتيبات موسم ‏الحج

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ‏سوريا غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز التعاون والترتيبات المتعلقة بموسم الحج ‏القادم 1448هـ.‏

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول ‏الترتيبات لموسم الحج القادم، وسبل تيسير شؤون الحجاج السوريين، حيث نوه الوزير ‏شكري بالجهود والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمتهم.‏

وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أجرت في الـ 26 من أيلول الماضي، ‏قرعة الحج السوري لموسم ‌‏1448هـ – ‌‏2027 م، على مدرج جامعة الفرات في دير ‏الزور، حيث بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة ‏الحج ‏لموسم 1448هـ، 71 ألفاً و257 ‏متقدماً، فيما تبلغ حصة سوريا 22 ألفاً و500 ‏حاج، إضافة إلى 525 حاجاً ضمن ‏منحة رئيس الجمهورية، و175 حاجاً ضمن منحة ‏أمير دولة قطر.‏