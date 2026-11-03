وزير الأوقاف يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون المشترك وترتيبات موسم ‏الحج

دمشق-سانا
بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز التعاون والترتيبات المتعلقة بموسم الحج القادم 1448هـ.
وأوضحت وزارة الأوقاف عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول الترتيبات لموسم الحج القادم، وسبل تيسير شؤون الحجاج السوريين، حيث نوه الوزير شكري بالجهود والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمتهم.
وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أجرت في الـ 26 من أيلول الماضي، قرعة الحج السوري لموسم 1448هـ – 2027 م، على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، حيث بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج لموسم 1448هـ، 71 ألفاً و257 متقدماً، فيما تبلغ حصة سوريا 22 ألفاً و500 حاج، إضافة إلى 525 حاجاً ضمن منحة رئيس الجمهورية، و175 حاجاً ضمن منحة أمير دولة قطر.