استشهاد أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة 3 خلال إحباط هجوم لداعش على مقر أمني بالرقة

الرقة-سانا

استشهد عنصر من قوى الأمن الداخلي، وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الإثنين، خلال إحباط هجوم نفّذه انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي على أحد مقار قيادة الأمن الداخلي في مدينة الرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن العناصر الأمنية تصدّت بيقظة عالية للمهاجمَين الانتحاريَين، حيث اشتبكت معهما، وتمكنت من تحييد أحدهما، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه، بواسطة سترة ناسفة بعد محاصرته.

وأوضحت أن العناصر المصابين نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج، مؤكدةً استمرارها في ملاحقة الخلايا الإرهابية، ومنعها من تهديد أمن المواطنين واستقرار المنطقة.