جنوب أفريقيا تروّج لسياحتها ضمن ندوة في دمشق

دمشق-سانا

نظمت سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بدمشق اليوم الثلاثاء، ندوة حول الترويج السياحي لبلادها، بهدف تسليط الضوء على التنوع الطبيعي والثقافي، وعرض فرص السياحة بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية للمسافرين، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

وأكد سفير جنوب أفريقيا أشرف يوسف سليمان على أهمية هذه الندوة التي نظمتها السفارة للمرة الأولى بعد تحرير سوريا، لتوسيع التعاون السياحي بين البلدين، وتعريف وكالات السفر السورية بالفرص السياحية، قائلاً: “نسعى لتعريف الشعب السوري بما تقدمه جنوب أفريقيا للسياح، وفتح مجالات أكبر للتعاون بين البلدين في هذا المجال”.

وأشار سليمان إلى أن السياحة تلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مبيناً أنه في العام الماضي، استقبلت جنوب أفريقيا نحو عشرة ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم، لكن السياحة من سوريا كانت محدودة، لذلك تمت إقامة الندوة فيها.

وأكد أن العلاقات بين جنوب أفريقيا وسوريا قوية ومتنامية، مبيناً أن بلاده ستقوم في العام المقبل بتوسيع نطاق منظومة تراخيص السفر الإلكترونية لتشمل كل البلدان، التي تتطلب تأشيرة دخول، لمعالجة طلبات التأشيرات السياحية إلكترونياً خلال 24 ساعة.

جنوب أفريقيا.. وجهة سياحية وتنوع كبير

بدوره تحدث القنصل الفخري لقنصلية جنوب أفريقيا في حلب أيمن شهابي عن التنوع الكبير في بلاده، وعن مناخها المعتدل والمناسب لجميع الفصول، ما يجعلها وجهة مثالية لسكان منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى ضرورة تكرار هذه الندوة خلال هذه السنة لمزيد من التعاون السياحي بين البلدين.

من جهته أوضح رئيس شعبة مكاتب السياحة والسفر في غرفة سياحة دمشق صالح الشربجي، أن قطاع السياحة في سوريا بدأ بالعودة إلى نشاطه بعد سنوات من التحديات، مؤكداً ضرورة التعاون السياحي مع جميع الدول، لأهمية هذا القطاع، وتنمية العلاقات بين الشعوب اجتماعياً واقتصادياً.

وفي السياق نفسه، بيّن المرشد السياحي السوري الجنوب أفريقي ناصر الكردي أهمية الندوة في تسليط الضوء على جمال جنوب أفريقيا الذي يمتاز بتنوع ثقافي وطبيعي رائع، إضافة الى التنوع في الحياة البرية والمغامرات السياحية، مشيراً إلى أن الغاية من عمله كمرشد سياحي تتركز في تشجيع السوريين على استكشاف معالم جنوب أفريقيا والاطلاع على تنوعها.

وتقع جمهورية جنوب أفريقيا في أقصى جنوب القارة الأفريقية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 60 مليون نسمة، وتعد واحدة من أكثر الدول تنوعاً ثقافياً وعرقياً، وتتميز باقتصاد قوي وبنية تحتية متطورة.