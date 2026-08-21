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الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن أسماء المرشحين لمسابقة التوظيف ‏

FB IMG 1787255192835 الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن أسماء المرشحين لمسابقة التوظيف ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صدور قائمة بأسماء المرشحين للتقدم إلى مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها في الـ 22 ‏من تموز الماضي.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنها ستعلن عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» المراحل اللاحقة لاستكمال ‏إجراءات المسابقة، والتي تشمل استلام الأوراق الثبوتية في مبنى الهيئة، وتأكيد حضور الامتحان والمقابلات، وفق المواعيد ‏التي ستحدد لاحقاً.‏

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على قائمة الأسماء كاملة عبر رمز الاستجابة السريعة «‏QR‏» الموجود في الصورة ‏المرفقة، أو من خلال الرابط الذي خصصته لذلك: ‏
https://tinyurl.com/2j2byarc

وكانت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أعلنت في الـ 22 من تموز الماضي عن توافر ‏شواغر وظيفية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.‏

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