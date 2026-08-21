الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن أسماء المرشحين لمسابقة التوظيف ‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صدور قائمة بأسماء المرشحين للتقدم إلى مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها في الـ 22 من تموز الماضي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنها ستعلن عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» المراحل اللاحقة لاستكمال إجراءات المسابقة، والتي تشمل استلام الأوراق الثبوتية في مبنى الهيئة، وتأكيد حضور الامتحان والمقابلات، وفق المواعيد التي ستحدد لاحقاً.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على قائمة الأسماء كاملة عبر رمز الاستجابة السريعة «QR» الموجود في الصورة المرفقة، أو من خلال الرابط الذي خصصته لذلك:
https://tinyurl.com/2j2byarc
وكانت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أعلنت في الـ 22 من تموز الماضي عن توافر شواغر وظيفية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.