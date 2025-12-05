قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ستّ آليات، بينها ثلاث سيارات من نوع هامر، وسيارتان من نوع هايلوكس بيضاء، إضافة إلى فان أسود اللون، توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت، دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة.

وكانت دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية توغلت أمس باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية، إضافة إلى توغل دورية أخرى مكوّنة من ثلاث سيارات عسكرية في طريق سد المنطرة، كما استهدفت قوات الاحتلال تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.