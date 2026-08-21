التربية تصدر التعليمات التنفيذية للدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، القرار رقم /2016/ لعام 2026، المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ‌‏‌‏163 لعام 2026، الخاص بإجراء دورة امتحانية استثنائية للطلاب من أبناء محافظة السويداء، ممن لم يتقدموا لامتحانات شهادتي ‌‏التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة في دورة عام 2026، أو لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية.‏

ووفق التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها:‏

‏-‏ تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة جديدة، وتطبق عليها القواعد والشروط ذاتها المعتمدة في امتحانات الشهادات ‏العامة وفق ‏الأنظمة المعمول بها.‏

‏-‏ يستفيد من أحكام هذا المرسوم الطلاب من أبناء محافظة السويداء المسجلون لامتحانات الشهادات العامة لدورة ‌‏2026، من ‏دون الحاجة إلى تسجيل جديد، وفق الآتي:‏

‏- الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات الشهادات العامة.‏

‏- الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية في دورة 2026، على أن يتقدم هؤلاء لجميع المواد في ‏الدورة ‏الاستثنائية.‏

مراكز امتحانية في منطقة اللوا

وبحسب التعليمات، تجرى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة في المراكز الامتحانية المحددة في ‌‏الريف الشمالي لمحافظة السويداء «منطقة اللوا»، فيما تحدد مواعيد الامتحانات وفق البرامج المرافقة لقرار التعليمات التنفيذية.‏

وتتولى المديريات المركزية في وزارة التربية والتعليم، كلٌّ فيما يخصها وبالتنسيق مع محافظ السويداء، تجهيز المراكز الامتحانية ‌‏وإدارتها وتوفير جميع متطلبات العملية الامتحانية، إضافة إلى تكليف العاملين اللازمين لتنفيذ الأعمال الامتحانية.‏

كما تصدر الوزارة جداول توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية، وتحدد آلية توزيع البطاقات الامتحانية عليهم.‏

برامج الدورة الاستثنائية لامتحانات طلاب السويداء

وفي السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، برامج الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية ‏العامة بفروعها كافة للطلاب من أبناء محافظة السويداء ممن لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم ‏جميع المواد الامتحانية.‏

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن ‏امتحانات ‏الشهادة ‏الثانوية العامة لفرعيها /العلمي والأدبي/ والثانوية المهنية ‌‏تبدأ ‏السبت في الـ29 من آب الجاري، وتنتهي الأربعاء في الـ ‏9 من ‏أيلول القادم للفرع العلمي، والإثنين في الـ 7 منه للفرع ‏الأدبي، ‏بينما ‏تنتهي امتحانات الثانوية المهنية الخميس في الـ 10 من أيلول ‏القادم.‏

امتحانات التعليم الأساسي

وبيّنت الوزارة أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي تبدأ السبت في الـ 29 من آب الجاري، وتنتهي الإثنين في الـ7 من أيلول ‏المقبل.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، أمس الأربعاء، المرسوم رقم 163 لعام 2026، القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة ‌‏السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، وفق القواعد والشروط ذاتها ‌‏المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.‏