التربية تصدر التعليمات التنفيذية للدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، القرار رقم /2016/ لعام 2026، المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 163 لعام 2026، الخاص بإجراء دورة امتحانية استثنائية للطلاب من أبناء محافظة السويداء، ممن لم يتقدموا لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة في دورة عام 2026، أو لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية.
ووفق التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها:
- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة جديدة، وتطبق عليها القواعد والشروط ذاتها المعتمدة في امتحانات الشهادات العامة وفق الأنظمة المعمول بها.
- يستفيد من أحكام هذا المرسوم الطلاب من أبناء محافظة السويداء المسجلون لامتحانات الشهادات العامة لدورة 2026، من دون الحاجة إلى تسجيل جديد، وفق الآتي:
- الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات الشهادات العامة.
- الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية في دورة 2026، على أن يتقدم هؤلاء لجميع المواد في الدورة الاستثنائية.
مراكز امتحانية في منطقة اللوا
وبحسب التعليمات، تجرى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة في المراكز الامتحانية المحددة في الريف الشمالي لمحافظة السويداء «منطقة اللوا»، فيما تحدد مواعيد الامتحانات وفق البرامج المرافقة لقرار التعليمات التنفيذية.
وتتولى المديريات المركزية في وزارة التربية والتعليم، كلٌّ فيما يخصها وبالتنسيق مع محافظ السويداء، تجهيز المراكز الامتحانية وإدارتها وتوفير جميع متطلبات العملية الامتحانية، إضافة إلى تكليف العاملين اللازمين لتنفيذ الأعمال الامتحانية.
كما تصدر الوزارة جداول توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية، وتحدد آلية توزيع البطاقات الامتحانية عليهم.
برامج الدورة الاستثنائية لامتحانات طلاب السويداء
وفي السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، برامج الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة للطلاب من أبناء محافظة السويداء ممن لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة لفرعيها /العلمي والأدبي/ والثانوية المهنية تبدأ السبت في الـ29 من آب الجاري، وتنتهي الأربعاء في الـ 9 من أيلول القادم للفرع العلمي، والإثنين في الـ 7 منه للفرع الأدبي، بينما تنتهي امتحانات الثانوية المهنية الخميس في الـ 10 من أيلول القادم.
امتحانات التعليم الأساسي
وبيّنت الوزارة أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي تبدأ السبت في الـ 29 من آب الجاري، وتنتهي الإثنين في الـ7 من أيلول المقبل.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، أمس الأربعاء، المرسوم رقم 163 لعام 2026، القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.