حملة إنسانية في العريشة بريف الحسكة لتوزيع السلل الغذائية على الأسر المحتاجة

الحسكة-سانا ‏

وزّعت مؤسسة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع الفريق الرئاسي مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة في ناحية العريشة ‏بريف الحسكة الجنوبي، ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم الأهالي في المناطق الأكثر احتياجاً.‏

وأوضح مسؤول الإغاثة في المنطقة عمار المحمد في تصريح لسانا اليوم السبت أن المساعدات شملت توزيع سلال غذائية ‏استفادت منها نحو 350 أسرة من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في العريشة بهدف التخفيف عن الأسر في ظل الظروف ‏الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة الجنوبية من محافظة الحسكة.‏

وطالب عدد من الأهالي باستمرار تقديم المساعدات الحكومية خلال المرحلة الحالية، مؤكدين أن الأوضاع الاقتصادية ‏المتردية وارتفاع معدلات الفقر والحاجة تتطلب تعزيز الدعم الإنساني وتوسيعه ليشمل مختلف القرى والنواحي في المنطقة.‏

وأشار الأهالي إلى ضرورة شمول جميع القرى والتجمعات السكانية بالمساعدات الإنسانية، نظراً لاتساع رقعة الاحتياج بين ‏السكان.‏

وكانت مؤسسة الاستجابة الطارئة وزعت مؤخراً 150 سلة غذائية مماثلة على الأسر الفقيرة في قرية كشكش جبور بريف ‏الحسكة الجنوبي.‏