حملة إنسانية في العريشة بريف الحسكة لتوزيع السلل الغذائية على الأسر المحتاجة

الحسكة-سانا
وزّعت مؤسسة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع الفريق الرئاسي مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة في ناحية العريشة بريف الحسكة الجنوبي، ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم الأهالي في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأوضح مسؤول الإغاثة في المنطقة عمار المحمد في تصريح لسانا اليوم السبت أن المساعدات شملت توزيع سلال غذائية استفادت منها نحو 350 أسرة من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في العريشة بهدف التخفيف عن الأسر في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة الجنوبية من محافظة الحسكة.
وطالب عدد من الأهالي باستمرار تقديم المساعدات الحكومية خلال المرحلة الحالية، مؤكدين أن الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات الفقر والحاجة تتطلب تعزيز الدعم الإنساني وتوسيعه ليشمل مختلف القرى والنواحي في المنطقة.
وأشار الأهالي إلى ضرورة شمول جميع القرى والتجمعات السكانية بالمساعدات الإنسانية، نظراً لاتساع رقعة الاحتياج بين السكان.
وكانت مؤسسة الاستجابة الطارئة وزعت مؤخراً 150 سلة غذائية مماثلة على الأسر الفقيرة في قرية كشكش جبور بريف الحسكة الجنوبي.