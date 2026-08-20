مديرية الطوارئ: 58 حالة غرق في الرقة منذ بداية العام وتعزيز قدرات فرق الإنقاذ

الرقة-سانا

بلغت حوادث الغرق في نهر الفرات والمجاري المائية بمحافظة الرقة منذ بداية العام الجاري 58 حالة، وسط جهود تبذلها الجهات المعنية للحد منها.

وتعتزم مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات لمنع السباحة في المواقع الخطرة، وتكثيف التوعية بمخاطرها، بالتوازي مع تدريب فرق الدفاع المدني على عمليات البحث والإنقاذ

تحديات فرق الإنقاذ

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة رامي السلوم لمراسل سانا اليوم الخميس، أن ضبط كامل مجرى نهر الفرات والمجاري الأخرى ومراقبة حالات السباحة يعد أمراً صعباً، ولا سيما في ظل عدم وجود مواقع مخصصة للسباحة يمكن تأمينها بفرق إنقاذ.

وأضاف السلوم أن فرق الدفاع المدني السوري انتشلت منذ بداية العام 51 حالة غرق، فيما تمكن الأهالي من انتشال 7 حالات أخرى، مشيراً إلى أن نقص المعدات والتجهيزات اللازمة للبحث والإنقاذ يمثل أحد أبرز التحديات أمام فرق الاستجابة.

دعم قدرات فرق الإنقاذ

ولفت السلوم إلى أهمية تدريب وتأهيل العناصر وتعزيز خبراتهم، حيث جرى مؤخراً تدريب 11 غطاساً لدعم عمليات البحث والانتشال، مع التحضير لتنفيذ دورة تدريبية جديدة، كما يجري العمل على تزويد فرق الإنقاذ بسيارة مجهزة بمعدات البحث ولوازم الغطاسين، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشار السلوم إلى أن حوادث الغرق تتركز في مواقع متفرقة، بينها ضفاف نهر الفرات والجسران القديم والجديد ونهر البليخ وأقنية الري، الأمر الذي يستدعي تكثيف إجراءات الضبط والمنع، إلى جانب توعية الأهالي، ولا سيما الأطفال والشباب، بخطورة السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك.

واختتمت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة في الـ 12 من الشهر الجاري، دورة تدريبية متخصصة في مجال الإنقاذ المائي، ضمن جهود رفع مستوى ‏الجاهزية وتعزيز قدرات الكوادر على التعامل مع حوادث الغرق والطوارئ ‏المرتبطة بالمسطحات المائية.‏