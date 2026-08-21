شركة أمريكية تبرم عقداً لحماية منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أبرمت شركة “باور يو إس” الأمريكية عقداً تجارياً بقيمة 22.3 مليون دولار للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية لقطاعي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في منشور لها على منصة إكس اليوم الخميس: إنها ستنشر قدرات نظام مضاد للطائرات المسيرة المترابطة شبكياً لأغراض الكشف والتتبع والتحديد والإنذار المبكر، بما يمنح المشغلين رؤية موحدة للتهديدات الجوية المحتملة من خلال نظام تحكم وسيطرة يقع في مركز عمليات العميل.

وأضافت، أن النظام المتعاقد عليه يتيح رصد وتتبع وتصنيف التهديدات الجوية غير المأهولة، مع توفير صورة تشغيلية موحدة في مركز عمليات العميل.

وأشارت الشركة إلى أن بنية النظام صممت بحيث تتيح إضافة طائرات اعتراضية في مرحلة لاحقة، في حال رغب العميل في توسيع قدراته الدفاعية.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة بريت فيليكوفيتش: إن الشركات الأمريكية وشركات الطاقة الأمريكية تعمل في أنحاء العالم، مؤكداً أن “باور يو إس” توظف خبراتها الهندسية والتصنيعية والتكنولوجية الأمريكية لحماية هذه العمليات.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في نيسان الماضي أنها تجري عروضاً في عدد من دول الخليج العربي لتقنياتها الخاصة باعتراض الطائرات المسيّرة، في ظل تزايد المخاوف من الهجمات بالطائرات غير المأهولة في الشرق الأوسط .