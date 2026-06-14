مرفأ اللاذقية ينجز تفريغ 166 آلية وشحن917 سيارة خلال أقل من 24 ساعة

اللاذقية-سانا

أنجزت كوادر مرفأ اللاذقية، خلال أقل من 24 ساعة، تفريغ الباخرة «MERNA 2» من 166 آلية شحن ثقيل (استيراد)، بالتوازي مع شحن 917 سيارة (صادر ترانزيت)، في خطوة تعكس تسارع وتيرة العمل، وتعزيز انسيابية حركة النقل البحري وخدمات الترانزيت.

وشهدت حركة الترانزيت شحن سيارات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومتجهة إلى وجهات دولية متعددة، بينها إسبانيا وبلجيكا والجزائر وجنوب أفريقيا، بما يؤكد تنوع المسارات التجارية واتساع شبكة الربط اللوجستي عبر المرفأ.

وأوضح مدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية طاهر السبسبي، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن تفريغ الباخرة يشكّل العملية التشغيلية الثانية الناجحة ضمن سلسلة عمليات متواصلة تؤكد جاهزية المرفأ وكفاءة بنيته اللوجستية في التعامل مع مختلف أنواع البضائع وحركة الترانزيت.

وأشار السبسبي إلى أن العملية نُفذت وفق إجراءات تنظيمية دقيقة شملت إدارة المساحات التشغيلية وتوزيع المهام بين الفرق الفنية واللوجستية، ما أسهم في تسريع المناولة وضمان أعلى معايير السلامة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز القياسي جاء نتيجة تكامل الجهود وحسن تنظيم العمل الميداني، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المرفأ واستمرار العمل بوتيرة مرتفعة.

ويعكس هذا الأداء الدور الحيوي لمرفأ اللاذقية في دعم حركة الملاحة البحرية وخطوط الترانزيت الإقليمية والدولية.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد أضافت الشهر الماضي كباشاً هيدروليكياً جديداً إلى آليات المرفأ، دعماً لعمليات الشحن والتفريغ، تزامناً مع تنامي النشاط التجاري منذ بداية العام الجاري.