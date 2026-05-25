وزارة الزراعة وإيكاردا تبحثان تطوير الأصناف الزراعية وتعزيز ‏المشاريع البحثية

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع مدير مكتب المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة “إيكاردا” في سوريا محي الدين الهلالي، تطوير الأصناف الزراعية وتعزيز المشاريع البحثية والتحديات التي تواجه سير العمل.
وأكد الوزير السويدان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الإثنين، ضرورة التركيز على إنتاج سلالات جديدة وإحياء الأصناف الزراعية القديمة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، إلى جانب تأهيل مبنى “إيكاردا” والمخابر التابعة لها التي تعرضت للتدمير.
وأوضح السويدان أن الوزارة ستعمل على مراجعة جميع الملفات العالقة مع “إيكاردا”، مؤكداً استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة.
من جهته، قدم الهلالي عرضاً حول عمل “إيكاردا” والمشاريع التي نُفذت خلال المرحلة السابقة، ولا سيما ما يتعلق بتطوير أصناف القمح، وفي مقدمتها أصناف “شام” إضافة إلى استعراض المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارة لتجاوز التحديات وضمان استمرار تنفيذ المشاريع البحثية والتنموية.
حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي في الوزارة إسحاق الأحمد.
وكان مركز “إيكاردا” أطلق بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية في الـ 21 من تشرين الأول الماضي برنامج إعادة إحياء القطاع الزراعي في سوريا، وتحسين بنيته التحتية واستعادة إنتاجيته، وتطوير مشاريعه المنتجة بالتعاون مع المنظمات الدولية الزراعية الفاعلة والجهات المانحة.