وزارة الزراعة وإيكاردا تبحثان تطوير الأصناف الزراعية وتعزيز ‏المشاريع البحثية

دمشق-سانا‌‎

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع مدير مكتب ‏المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة “إيكاردا” في ‏سوريا محي الدين الهلالي، تطوير الأصناف الزراعية وتعزيز ‏المشاريع البحثية والتحديات التي تواجه سير العمل‎.‎

وأكد الوزير السويدان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة ‏بدمشق اليوم الإثنين، ضرورة التركيز على إنتاج سلالات جديدة ‏وإحياء الأصناف الزراعية القديمة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، ‏إلى جانب تأهيل مبنى “إيكاردا” والمخابر التابعة لها التي تعرضت ‏للتدمير‎.‎

وأوضح السويدان أن الوزارة ستعمل على مراجعة جميع الملفات ‏العالقة مع “إيكاردا”، مؤكداً استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة‎.‎

من جهته، قدم الهلالي عرضاً حول عمل “إيكاردا” والمشاريع التي ‏نُفذت خلال المرحلة السابقة، ولا سيما ما يتعلق بتطوير أصناف ‏القمح، وفي مقدمتها أصناف “شام” إضافة إلى استعراض المشاريع ‏الجاري تنفيذها حالياً، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارة ‏لتجاوز التحديات وضمان استمرار تنفيذ المشاريع البحثية ‏والتنموية‎.

حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام ‏الحمود، ومدير التعاون الدولي في الوزارة إسحاق الأحمد‎.‎

وكان مركز “إيكاردا” أطلق بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية ‏في الـ 21 من تشرين الأول الماضي برنامج إعادة إحياء القطاع الزراعي ‏في سوريا، وتحسين بنيته التحتية واستعادة إنتاجيته، وتطوير ‏مشاريعه المنتجة بالتعاون مع المنظمات الدولية الزراعية الفاعلة ‏والجهات المانحة‎.‎