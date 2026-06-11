الضابطة المائية تصادر عشر حفّارات غير مرخّصة في السلمية والغاب وريف حماة

photo 2026 06 10 21 44 45 الضابطة المائية تصادر عشر حفّارات غير مرخّصة في السلمية والغاب وريف حماة

حماة-سانا

نفّذت الضابطة المائية، بالتعاون مع الجهات المعنية في السلمية والغاب وريف حماة الشمالي، حملة رقابية أسفرت عن ضبط عشر حفّارات غير مرخّصة تُستخدم في حفر آبار مخالِفة ومصادرتها، ضمن جهود وزارة الطاقة لحماية الموارد المائية وصون المخزون الجوفي.

photo 2026 06 10 21 44 50 الضابطة المائية تصادر عشر حفّارات غير مرخّصة في السلمية والغاب وريف حماة

وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام، أمس الأربعاء، أن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة للحد من الحفر العشوائي الذي يهدد استدامة المياه الجوفية وتوازن الأحواض المائية، ويؤثر مباشرة في الأمن المائي وحقوق المنتفعين من هذه الموارد الحيوية.

وأضافت الوزارة: إن الضابطة المائية نظمت الضبوط القانونية بحق المخالفين وأحالتهم إلى القضاء المختص، فيما جرى إيداع الحفارات المصادَرة في المرائب الرسمية وفق الأصول.

photo 2026 06 10 21 44 51 الضابطة المائية تصادر عشر حفّارات غير مرخّصة في السلمية والغاب وريف حماة

وأكدت الوزارة استمرار الجولات الميدانية والرقابية للضابطة المائية في مختلف المناطق والمحافظات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة التعديات على الموارد المائية، بما يضمن حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة.

وتُعدّ ظاهرة حفر الآبار المخالفة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية، لما تسببه من استنزاف للمخزون الجوفي وانخفاض مناسيب المياه في العديد من الأحواض المائية، الأمر الذي دفع وزارة الطاقة إلى تكثيف حملات الرقابة وتنفيذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، بالتوازي مع تنظيم استثمار المياه الجوفية وفق التراخيص والأصول القانونية، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد المائية ويحافظ على الأمن المائي.

photo 2026 06 10 21 44 45 2 الضابطة المائية تصادر عشر حفّارات غير مرخّصة في السلمية والغاب وريف حماة
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