قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي

image 2026 04 11 02 36 15 2 1 قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا أن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية، بينها دبابتان، توغلت على أطراف وادي الرقاد، وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالوادي، قبل أن تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت يوم الجمعة الماضي في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بمداهمة وتفتيش عدة منازل للمدنيين داخل البلدة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أعمال تجريف غرب قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي
مشاهد من فعاليات حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في درعا
تأهيل تحويلة معمل الإسمنت على جسر الرستن بحمص لتحسين حركة النقل
وزير الأوقاف: تسلّمنا وزارة مترهلة وأطلقنا خطة إصلاح وإعمار ونعمل لاستعادة عقارات الوقف
محافظ حماة يؤكد ضرورة اعتماد خطط عمل تلبي تطلعات المواطنين تنموياً وخدمياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك