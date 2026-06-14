قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا أن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية، بينها دبابتان، توغلت على أطراف وادي الرقاد، وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالوادي، قبل أن تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت يوم الجمعة الماضي في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بمداهمة وتفتيش عدة منازل للمدنيين داخل البلدة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.