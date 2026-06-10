استبدال نحو 350 عموداً للري المحمول في إطار تأهيل ‏الشبكات في طرطوس ‏

طرطوس-سانا
استبدلت مديرية الموارد المائية في طرطوس في إطار أعمال تأهيل قنوات الري المحمولة عدداً من الأعمدة المتهالكة بأخرى خرسانية جديدة تُصب مباشرة في مواقعها، ضمن مشروع يشمل نحو 350 عموداً، بهدف تعزيز استقرار القنوات وضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بكفاءة أعلى.
وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المديرية لتطوير البنية التحتية للري، ورفع جاهزية الشبكات، بما يلبي احتياجات القطاع الزراعي في المحافظة، إضافة إلى الحد من الأعطال الفنية، وتحسين موثوقية منظومة الري واستدامة عملها خلال مواسم الزراعة.
وأكدت المديرية استمرار تنفيذ مشروعاتها الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ودعم استقرار العملية الزراعية في المحافظة.
وكانت مديرية الموارد المائية في طرطوس أكدت في بيان لها الأسبوع الماضي أهمية المحافظة على شبكات الري وسكورات المياه والمنشآت التابعة لها، وشددت على أن المحافظة على المياه مسؤولية جماعية، لما لها من دور أساسي في دعم استدامة الزراعة وحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.