استبدال نحو 350 عموداً للري المحمول في إطار تأهيل ‏الشبكات في طرطوس ‏

طرطوس-سانا‌‎ ‎

استبدلت مديرية الموارد المائية في طرطوس في إطار ‏أعمال تأهيل قنوات الري المحمولة عدداً من الأعمدة ‏المتهالكة بأخرى خرسانية جديدة تُصب مباشرة في ‏مواقعها، ضمن مشروع يشمل نحو 350 عموداً، بهدف ‏تعزيز استقرار القنوات وضمان وصول مياه الري إلى ‏الأراضي الزراعية بكفاءة أعلى‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المديرية ‏لتطوير البنية التحتية للري، ورفع جاهزية الشبكات، بما ‏يلبي احتياجات القطاع الزراعي في المحافظة، إضافة ‏إلى الحد من الأعطال الفنية، وتحسين موثوقية منظومة ‏الري واستدامة عملها خلال مواسم الزراعة‎.‎

وأكدت المديرية استمرار تنفيذ مشروعاتها الهادفة إلى ‏تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الاستفادة ‏المثلى من الموارد المائية، ودعم استقرار العملية ‏الزراعية في المحافظة‎.‎

وكانت مديرية الموارد المائية في طرطوس أكدت في ‏بيان لها الأسبوع الماضي أهمية المحافظة على شبكات ‏الري وسكورات المياه والمنشآت التابعة لها، وشددت ‏على أن المحافظة على المياه مسؤولية جماعية، لما لها ‏من دور أساسي في دعم استدامة الزراعة وحماية ‏الموارد المائية للأجيال القادمة.