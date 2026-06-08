مياه درعا تجري صيانة لخط ضخ مياه الشرب الرئيسي المغذي للمدينة ومحيطها

وأوضح رئيس ورشة الخطوط الخارجية في الشركة إبراهيم الفايض في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن ورشة الخطوط الخارجية قامت بصيانة وإصلاح خط دفع الأشعري المغذي لمدينة درعا ومحيطها بقطر 700 ميلليمتر من الفونت المرن، مع معالجة عدة نقاط أصابها التلف، بهدف تأمين كميات كافية من مياه الشرب للمواطنين في درعا وطفس واليادودة وعتمان، وإيقاف هدر المياه باتجاه الأراضي الزراعية.