ندوة في درعا عن انعكاسات الصيام على الفرد والمجتمع

درعا-سانا

نظّم المركز الثقافي العربي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا، محاضرة ثقافية ودينية بعنوان “أثر الصوم على المسلم”، وذلك ضمن فعاليات مديرية الثقافة.

وتناولت المحاضرة جملة من المحاور المرتبطة بالصيام، شملت أبعاده الروحية والنفسية والتربوية، إلى جانب انعكاساته الأخلاقية والصحية على الفرد والمجتمع.

وقال إمام وخطيب جامع الهدى، الشيخ حمزة محمد الجواد: إن للصيام تأثيراً شاملاً في حياة المسلم، إذ يسهم في تهذيب النفس وتعزيز الانضباط الذاتي، كما ينعكس إيجاباً على الجوانب الروحية والنفسية والجسدية، ويساعد الإنسان على ضبط شهواته وتقوية إرادته.

من جهته، أوضح مدير المركز الثقافي العربي في الصنمين، إبراهيم زيدان، أن خطة عمل المركز تركز على تنوع المحاضرات والندوات والأمسيات الثقافية.

وعبر عدد من الحضور عن أهمية الفعاليات التوعوية والتعليمية، حيث رأى سلطان محمد أنها تسهم في إثراء المعرفة، وتعميق الفهم بدور الصيام في الحياة اليومية، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على تقديم معلومات دينية فحسب، بل توفر أدوات عملية لتحسين السلوك الفردي والاجتماعي.

وتنفذ المراكز الثقافية بمختلف المحافظات خلال شهر رمضان الكريم أنشطة متنوعة بهدف تعزيز الوعي الديني والتربوي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والتفاعل.