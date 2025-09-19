مؤسسة “إقرأ” تقدم فعالية دينية ودعوية في مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

قدمت مؤسسة “إقرأ” الدعوية التابعة لمديرية أوقاف حماة، فعالية دينية ضمن مهرجان ربيع حماة السادس والعشرين مساء اليوم، تضمنت تلاوة آيات قرآنية، وإلقاء شعر، ومسرحية هادفة، بالإضافة إلى عروض رياضية بمشاركة 110 من طلابها.

وقال مدير مكتب مؤسسة “إقرأ” في حماة عبد الله الموسى في تصريح لمراسل سانا: إن مشاركة طلاب مكتب المؤسسة في حماة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، تأتي بهدف توعوي ودعوي؛ باعتبار أن هؤلاء الطلاب هم من المساجد والكفالات، ويمثلون شريحة من أبناء المجتمع الحموي.

وبين أن الطلاب المشاركين في هذه الفعالية قرؤوا آيات من الذكر الحكيم وألقوا شعراً دينياً ووجدانياً ووطنياً، كما قدموا عرضاً مسرحياً عن أيام التحرير وسقوط النظام البائد والفرحة العظيمة التي ملأت نفوس الناس آنذاك، مع أداء عروض رياضية، عبرت عن اللياقة والمهارة البدنية التي يتمتع بها الطلاب.

وأضاف الموسى: إن الطلاب نفذوا أيضاً مسيراً دعوياً في محيط قلعة حماة، حيث يوجد السوق التجاري للمهرجان.

يشار إلى أن مهرجان ربيع حماة بنسخته ال 26 انطلق في التاسع من الشهر الجاري ويستمر حتى الـ 22 منه، ويتضمن فعاليات اقتصادية وعروضاً فنية ومسرحية وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات ثقافية للكبار والصغار، إضافة إلى فعاليات تراثية متنوعة.