الدفاع المدني: انتشال جثامين 3 أطفال وشاب غرقوا أثناء السباحة في الرقة

الرقة-سانا

أعلنت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، اليوم الثلاثاء عن تلقيها 5 بلاغات عن حالات غرق أثناء السباحة في المحافظة نتج عنها وفاة 3 أطفال وشاب، وإنقاذ رجل.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الفرق انتشلت جثمان شاب من نهر الفرات بالقرب من الجسر الجديد من الجهة الجنوبية، وجثمان طفل بالقرب من الجسر القديم من الجهة الشمالية، ونقلت الجثمانين إلى المشفى الوطني في الرقة لاستكمال الإجراءات الأصولية.



بينما استجاب الأهالي لـ 3 حالات غرق وانتشلوا جثماني طفلتين من الساقية الرئيسية القادمة من الطبقة إلى أبو وحل في ريف الرقة الغربي، وأنقذوا رجلاً كاد يغرق في نهر الفرات بالقرب من الجسر القديم بمدينة الرقة.

وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة، انتشلت في الـ 30 من الشهر الماضي جثمان شاب فُقد أثناء محاولته السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة.

وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها، ولا سيما مع ارتفاع منسوب مياه النهر، مؤكداً ضرورة مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من ضفاف النهر حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لوقوع حوادث مماثلة.