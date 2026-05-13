الشؤون الاجتماعية والشرطة النسائية تبحثان التعاون في التدريب ورفع ‏الكفاءة

دمشق-سانا‏

‏بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مديرة معهد الشرطة ‏النسائية العميد هدى محمود سرجاوي، سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب ‏وتطوير برامج رفع الكفاءة في مجالات الحماية الاجتماعية، وذلك خلال ‏زيارة إلى مبنى المعهد في التل بريف دمشق.‏

ووفقاً لما نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، ناقش ‏الجانبان خطط التعاون المستقبلية في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر ‏النسائية العاملة في المجال الإنساني.‏

وأكد الجانبان أهمية تطوير برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع ‏كفاءة النساء العاملات في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرتهن على ‏التعامل مع القضايا الاجتماعية والإنسانية، كما بحثا موضوع توقيع مذكرة ‏تفاهم للاستفادة من خبرات كوادر المعهد في مجالات تدريب المرأة وتمكينها.‏

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بحثت في آذار ‏الماضي، مع نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، آفاق التعاون ‏والتنسيق بين الوزارتين في عدد من المواضيع المشتركة، منها دعم كوادر ‏وزارة الداخلية، وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز الوعي بمبادئه، ‏بما يسهم في حماية المدنيين، وترسيخ التعامل الإنساني مع الموقوفين.‏

ويهدف المعهد الذي افتتحه وزير الداخلية أنس خطاب إلى تأهيل المنتسبات ‏من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل العلوم الشرطية والقانونية ‏والمهارات الميدانية، إضافةً إلى التدريب على آليات التعامل مع القضايا ‏المجتمعية التي تتطلب حضوراً نسائياً ضمن العمل الشرطي.‏