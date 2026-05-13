الشؤون الاجتماعية والشرطة النسائية تبحثان التعاون في التدريب ورفع ‏الكفاءة

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مديرة معهد الشرطة النسائية العميد هدى محمود سرجاوي، سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب وتطوير برامج رفع الكفاءة في مجالات الحماية الاجتماعية، وذلك خلال زيارة إلى مبنى المعهد في التل بريف دمشق.
ووفقاً لما نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، ناقش الجانبان خطط التعاون المستقبلية في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر النسائية العاملة في المجال الإنساني.
وأكد الجانبان أهمية تطوير برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة النساء العاملات في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرتهن على التعامل مع القضايا الاجتماعية والإنسانية، كما بحثا موضوع توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات كوادر المعهد في مجالات تدريب المرأة وتمكينها.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بحثت في آذار الماضي، مع نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، آفاق التعاون والتنسيق بين الوزارتين في عدد من المواضيع المشتركة، منها دعم كوادر وزارة الداخلية، وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز الوعي بمبادئه، بما يسهم في حماية المدنيين، وترسيخ التعامل الإنساني مع الموقوفين.
ويهدف المعهد الذي افتتحه وزير الداخلية أنس خطاب إلى تأهيل المنتسبات من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل العلوم الشرطية والقانونية والمهارات الميدانية، إضافةً إلى التدريب على آليات التعامل مع القضايا المجتمعية التي تتطلب حضوراً نسائياً ضمن العمل الشرطي.