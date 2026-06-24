بحث إجراءات افتتاح المصارف الزراعية في الرقة لصرف مستحقات مزارعي القمح

photo 2026 06 24 22 05 02 بحث إجراءات افتتاح المصارف الزراعية في الرقة لصرف مستحقات مزارعي القمح

الرقة-سانا‏

بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع مدير المصارف الزراعية في المحافظة أحمد الزهري ووفد من الجهات المعنية، ‏الترتيبات والإجراءات اللازمة لافتتاح المصارف الزراعية، تمهيداً لصرف مستحقات مزارعي القمح لموسم 2026.‏

وذكرت محافظة الرقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول آليات ضمان انسيابية العمل وتسريع ‏وصول المستحقات إلى أصحابها، إضافة إلى واقع القطاع الزراعي في المحافظة واحتياجات الموسم الزراعي القادم، وسبل ‏تعزيز الدعم المقدم للمزارعين.‏

وأكد المجتمعون أهمية تأمين متطلبات العملية الزراعية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج الزراعي، انطلاقاً من الدور ‏الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.‏

وكان محافظ الرقة بحث، مطلع الشهر الجاري خلال اجتماع موسع في مبنى المحافظة، مع المعنيين بالشأنين الزراعي ‏والخدمي، واقع الموسم الزراعي وأبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة.‏

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