بحث إجراءات افتتاح المصارف الزراعية في الرقة لصرف مستحقات مزارعي القمح

الرقة-سانا
بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع مدير المصارف الزراعية في المحافظة أحمد الزهري ووفد من الجهات المعنية، الترتيبات والإجراءات اللازمة لافتتاح المصارف الزراعية، تمهيداً لصرف مستحقات مزارعي القمح لموسم 2026.
وذكرت محافظة الرقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول آليات ضمان انسيابية العمل وتسريع وصول المستحقات إلى أصحابها، إضافة إلى واقع القطاع الزراعي في المحافظة واحتياجات الموسم الزراعي القادم، وسبل تعزيز الدعم المقدم للمزارعين.
وأكد المجتمعون أهمية تأمين متطلبات العملية الزراعية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج الزراعي، انطلاقاً من الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وكان محافظ الرقة بحث، مطلع الشهر الجاري خلال اجتماع موسع في مبنى المحافظة، مع المعنيين بالشأنين الزراعي والخدمي، واقع الموسم الزراعي وأبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة.