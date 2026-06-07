استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى

3X4A8428 استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى

ريف دمشق-سانا

أسهم إدخال عدد من الآبار الجديدة في الخدمة وإعادة تأهيل أخرى في الريف الغربي لمحافظة ريف دمشق في تحسين واقع التزويد بمياه الشرب، وتعزيز استقرار التغذية المائية وزيادة كميات المياه الواصلة إلى التجمعات السكنية، ولا سيما في المناطق التي كانت تعاني نقصاً خلال فترات الذروة.

تحسن ملحوظ في التزويد المائي

نبيل الطويل استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى

وأوضح رئيس وحدة مياه قدسيا نبيل الطويل، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن تشغيل آبار وادي مروان رفع الغزارة من 130 لتراً في الثانية إلى 325 لتراً في الثانية، بالتوازي مع تحسن الموسم المطري بعد سنوات من الجفاف، ما انعكس إيجاباً على الموارد المائية.

وأشار إلى تراجع فترات التقنين بشكل كبير، إذ انخفضت من نحو 110و115 ساعة إلى ما بين 15 و36 ساعة كحد أقصى، ليصبح برنامج التزويد بواقع 24 ساعة وصل مقابل 24 ساعة قطع.

يوسف الخضراء استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى

بدوره، أكد رئيس لجنة أحياء ضاحية قدسيا يوسف الخضراء تحسن الواقع المائي مقارنة بالصيف الماضي، خاصة في المناطق المرتفعة التي كانت تعاني ضعف الضغط وعدم وصول المياه إلا مرة كل ستة أيام بمعدل لا يتجاوز 14 ساعة أسبوعياً، مشيراً إلى عدم تسجيل شكاوى خلال الفترة الأخيرة.

تحسن التشغيل وتخفيف التقنين

سامر صالح استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى

من جانبه، بيّن الفني المناوب في مركز ضخ ضاحية قدسيا سامر صالح أن إدخال الآبار الجديدة في وادي مروان أسهم في رفع غزارة المياه وتحسين برامج التزويد، ما أدى إلى تخفيف فترات التقنين عن المواطنين.

وأوضح أن المركز يستقبل المياه من وادي مروان ونبع بردى ويعمل على توزيعها على مختلف مناطق الضاحية، بما فيها حي الورود ومساكن الأحرار، عبر مناوبات تشغيل مستمرة على مدار الساعة، مع متابعة دائمة لواقع الضخ ومعالجة أي طارئ بالتنسيق مع إدارة الوحدة.

استقرار الإمدادات وتحسن واقع الأهالي

وأكد عدد من الأهالي تحسن واقع المياه بشكل ملموس، حيث أشار المواطن رضوان عسالي إلى انتهاء معاناة نقص المياه واستقرار الإمدادات وامتلاء الخزانات، فيما لفت علاء الحصري إلى توافر المياه بصورة شبه دائمة، ما خفف الأعباء المادية المرتبطة بشراء المياه من الصهاريج.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق دشنت في العشرين من الشهر الماضي تسع آبار جديدة في مركز ضخ وادي مروان، وأعادت تأهيل 11 بئراً في مركز ضخ جديدة يابوس، بهدف تعزيز التزويد المائي في مناطق الريف الغربي، وذلك بحضور وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ.

3X4A8419 استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى
3X4A8422 استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى
3X4A8441 استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى
3X4A8451 استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى
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