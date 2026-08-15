حرفيون ومنتجون يروون حكاية الوادي في ريف حمص عبر أعمالهم ومنتجاتهم اليدوية

“لأنها أمّ الأحرار وخيمة الثوار” الشاعر أنس الدغيم في حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب”
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