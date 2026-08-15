مراحل تدعيم وترميم جامع “البازرباشي” ضمن محاضرة بحمص

حمص-سانا‎ ‎

نظم فرع نقابة المهندسين بحمص اليوم السبت، محاضرة تفاعلية بعنوان “جامع ‏البازرباشي تدعيماً وتوسعةً وترميماً”، تناولت مراحل تدعيم وترميم الجامع الأثري ‏والحفاظ على هويته المعمارية، وتسليط الضوء على التحديات الهندسية المرتبطة بإعادة ‏تأهيل المباني التاريخية في إطار جهود إعادة إعمار حمص القديمة‎.‎

رحلة هندسية من التشخيص إلى الترميم

وأكد المهندس الإنشائي عبد الله السباعي لـ سانا، خلال المحاضرة التي أقيمت في مبنى ‏الفرع، أهمية توثيق مراحل العمل الهندسي في الجامع، مشيراً إلى أن المشروع شمل ‏دراسة الحالة الإنشائية للمبنى وتشخيص المشكلات، واتخاذ المعالجات المناسبة، وصولاً ‏لتنفيذ أعمال التدعيم والترميم والتوسعة‎.‎

وبيّن السباعي أن الأعمال تضمنت التأسيس وإحداث توسعة شاقولية تحت الأرض، ‏موضحاً أن الحيز المستحدث لا يتضمن بناءً أثرياً سابقاً، وإنما جرى إنشاؤه وفق عناصر ‏إنشائية جديدة، بالإضافة إلى أن الجامع يرتبط بمدرسة البازرباشي الأثرية التي يعود ‏عمرها إلى نحو 400 عام، والمكتب المملوكي التابع له الذي يتجاوز عمره 700 عام‎.‎

وأوضح السباعي آليات التعامل الهندسي مع المباني الأثرية، وتحقيق التوازن بين ‏متطلبات السلامة الإنشائية والحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى‎.‎

الحفاظ على المباني التاريخية

من جهته أشار رئيس لجنة المكاتب الهندسية في فرع النقابة محمد عامر السباعي في ‏تصريح مماثل، إلى أهمية إعادة إعمار حمص القديمة وتأهيل مبانيها الأثرية المتضررة ‏بخبرات هندسية متخصصة، لافتاً إلى دور النقابة في دعم هذا المسار وفق الإمكانات ‏المتاحة‎.‎

من جانبه أوضح اختصاصي الهندسة الجيو تكنيكية الدكتور عامر فاخوري، أهمية ‏المحاضرة ، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن العديد من المباني المتضررة ‏تحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم مع ضمان سلامتها الإنشائية والحفاظ على قيمتها ‏التاريخية، وأن عملية تدعيم المباني الأثرية أكثر صعوبة من المباني البيتونية المسلحة‎.‎

ويعد جامع البازرباشي من أبرز المساجد الأثرية في مدينة حمص القديمة، ويقع خلف ‏حمام الباشا وجنوب مجمع الأسواق الأثرية، وترتبط تسميته بلقب عثماني يعني “رئيس ‏أو شيخ السوق”، وكان يطلق على كبار التجار‎.‎