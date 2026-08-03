ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دير الزور يستعرض التخصصات الأكاديمية والبرامج

دير الزور-سانا



استعرض ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الذي عقد في مبنى محافظة دير الزور اليوم الاثنين، أبرز التخصصات الأكاديمية والبرامج العلمية التي تعتزم الجامعة تقديمها، وذلك بحضور رئيس الجامعة محمد وائل الخالد، ورئيس لجنة التأسيس اللواء الدكتور سليم إدريس، ومشاركة عدد من طلاب الشهادة الثانوية.



وأوضح إدريس في تصريح لمراسل سانا، أن الملتقى يأتي بهدف تقديم فكرة عن الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية لأبناء دير الزور، مبيناً أن هذه الجامعة ستكون صرحاً علمياً عسكرياً يرفد القوات المسلحة بضباط مهندسين حربيين وضباط مهندسين جامعيين للعمل في كافة التشكيلات والقطاعات والإدارات.



وأشار إدريس الى أن الضابط يجب أن يكون مزوداً بإمكانيات علمية ومهارات تدريبية سيتلقاها خلال دراسته في الجامعة، حيث جرى خلال الملتقى استعراض الميزات التي سيحصل عليها الطالب الموجود في الجامعة، والميزات التي سيحصل عليها بعد التخرج، وستقدم القيادة ميزات للطلاب الذين سيلتحقون بهذه الجامعة وهي الدراسة المجانية والطعام والشراب والسكن المجاني وستكون الجامعة بدوام داخلي.



ولفت الى أن الطلاب سيمنحون مرتباً شهرياً رمزياً يزداد كل سنة بالتدريج وسيكونون مكفولين ومؤمنين صحياً، وبعد التخرج سيتم تعيين الطالب ضابطاً في القوات المسلحة وستفتح أمامه فرص التأهيل العالي العلمي والعسكري سواء كان بدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعة أو في كليات الجامعات الموجودة في سوريا أو الإيفاد إلى دول شقيقة صديقة للتحصيل العلمي.



وبين إدريس أن الطلاب الذين سيلتحقون وخاصة في الدورات الأولى سيكون أمامهم فرصة للمتفوقين منهم، حيث سيتم تأهيلهم لدرجات الماجستير والدكتوراه كي يعودوا أعضاء في الهيئة التدريسية في هذه الجامعة.



وفيما يخص شروط الانتساب أوضح إدريس، أن الشروط تتضمن أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية إما بالفرع العلمي لمن سيدرس هندسات ليكون مهندساً حربياً أو الفرع الأدبي لمن سيدرس في كليات العلوم الإدارية والنظرية بمعدل سبعين بالمية للحد الأدنى للتقدم للمفاضلة حالياً، وسيخضع الطلاب لفحص طبي لضمان أن يكون لائقاً للخدمة في القوات المسلحة، ومن يتم اختياره بالمفاضلة ويجتاز الفحوصات الطبية والثقافية سيكون حسب ترتيب العلامات في المفاضلة مقبولاً في هذه الجامعة.



يذكر أن الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية أحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 147 لعام 2026 وتتكون من الأكاديمية العسكرية العليا والكليات الحربية البرية والجوية والبحرية وكلية العلوم الإنسانية والإدارية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد التقانية العسكرية.