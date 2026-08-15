فعالية فنية تشكيلية في معرة مصرين بريف إدلب لدعم الحركة الثقافية وإبراز إبداعات الفنانين

الصحة تطلق حملة “شفاء” ‏بالتعاون مع التجمع السوري بألمانيا ‏ومنظمة الأطباء المستقلين
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افتتاح مدرستين في ناحية سنجار شرق إدلب ضمن حملة الوفاء لإدلب
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