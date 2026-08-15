“همة” مشروع في دير الزور يحوّل التحدي إلى فرص عمل لذوي الاحتياجات
فعالية فنية تشكيلية في معرة مصرين بريف إدلب لدعم الحركة الثقافية وإبراز إبداعات الفنانين
مراحل تدعيم وترميم جامع “البازرباشي” ضمن محاضرة بحمص
مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة من مطار برلين بعد انقطاع نحو 14 عاماً
الصيد في طرطوس.. إصرار على إحياء مهنة الأجداد رغم التحديات
فعالية بريف دير الزور الشرقي إحياء لذكرى مجزرة الشعيطات
انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق
حسن فاقي وإيهم جرادي يبدعان في تحويل أصداف البحر إلى هوية ساحلية
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