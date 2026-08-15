“همة” مشروع في دير الزور يحوّل التحدي إلى فرص عمل لذوي الاحتياجات

اتحاد كرة القدم يقيم دورة تحكيم وترقية للحكام في حمص
مدير المصالح العقارية يتابع سير العمل في دائرة معرة النعمان
حرفة الدهان الدمشقي حاضرة في معرض دمشق الدولي بحرفييها وعشاقها
افتتاح معرض الزيتون في إدلب لأول مرة بعد تحرير سوريا
السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى