“همة” مشروع في دير الزور يحوّل التحدي إلى فرص عمل لذوي الاحتياجات
فعالية فنية تشكيلية في معرة مصرين بريف إدلب لدعم الحركة الثقافية وإبراز إبداعات الفنانين
مراحل تدعيم وترميم جامع “البازرباشي” ضمن محاضرة بحمص
الصيد في طرطوس.. إصرار على إحياء مهنة الأجداد رغم التحديات
انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق
حسن فاقي وإيهم جرادي يبدعان في تحويل أصداف البحر إلى هوية ساحلية
فتح جزئي لبوابة المفيض الثالثة في سد الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي
خمسون عاماً من الأصالة… خالد جوري يحرس تراث الخياطة العربية في حلب
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