الرئيس الشرع: رفضنا مبدأ المحاصصة واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة

مؤتمر صحفي يجمع القائد الشرع ورئيس مجلس الوزراء القطري
وزير الأوقاف يفتتح معرض السيرة النبوية في اللاذقية.. بحضور المحافظ محمد عثمان
المؤتمر الصحفي الكامل للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة
العثور على مقبرة جماعية في منطقة مشروع فيلات الرواد السكني غرب مدينة دير الزور تعود لمجزرة ارتكبها النظام البائد
رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
