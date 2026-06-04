محافظ السويداء: منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم يُعد أمراً مخالفاً للقانون ولأعراف الجبل

السويداء-سانا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن قطع الطريق في شهبا، ومنع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم، وإرجاع المواطنين الذين لديهم أعمال والتزامات في دمشق، وما يرافق ذلك من ترويع للناس وتعطيل لحياتهم، يُعد أمراً مخالفاً للقانون، ولأعراف الجبل، ولتقاليدنا التي نشأنا عليها.

وقال البكور: لم نألف في شهبا ولا في السويداء بأكملها أن يُترك مصير الناس بيد مجموعة من الصبية، أو أن يُسمح لأي جهة كانت بالتحكم بأرزاق الناس ومستقبل أبنائهم، وهذا السلوك لا يمثل أهل شهبا، ولا يعبر عن قيمهم، ولا عن تاريخهم المشهود بالحكمة وضبط النفس.

وأضاف المحافظ البكور: نُحمّل الشيوخ والعقلاء وأصحاب الحل والربط المسؤولية كاملةً عما يحدث، ونطالبهم بالقيام بواجبهم الأخلاقي والاجتماعي فوراً، ووضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للجميع، وتفتح الباب أمام الفوضى، وتضر بسمعة المنطقة وأمن أهلها.

وأشار إلى أنَّ حماية الناس، وصون كرامتهم، وتأمين حرية تنقلهم، ليست خياراً، بل واجب لا يحتمل التأجيل.

يتبع…