نيويورك-سانا
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 24 كياناً وشخصاً قالت إنهم جزء من شبكة “الصيرفة الموازية” الإيرانية، بينهم شركات صرافة وشركات يُشتبه بأنها واجهات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها في بيان اليوم الثلاثاء: إن شبكات يُحتمل ارتباطها بالصيرفة الموازية الإيرانية لاتزال مترابطة عبر القارات، وعبر قطاعات النفط والشحن والاستثمار وشراء التكنولوجيا وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تستهدف البنية المالية التي يقوم عليها جزء كبير مما تبقّى من التجارة الخارجية الإيرانية، وتعطّل عمل شركات الصرافة والشركات الواجهة والوسطاء الذين ينقلون مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي.
كما قدرت دراسة جديدة لوزارة الخزانة نُشرت أمس الإثنين قيمة الأنشطة المرتبطة بـ”الصيرفة الموازية” الإيرانية بنحو 14,7 مليار دولار، وذلك بين كانون الثاني 2025 وآب 2026.
وكانت الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الجمعة الماضي، عقوبات على 4 إيرانيين، تولوا تحصيل عائدات مبيعات النفط في الخارج للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران، كما أعلنت في السادس من تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات مرتبطة بطهران، شملت إدراج ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا على قوائم العقوبات.