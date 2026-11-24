نيويورك-سانا‏

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 24 كياناً ‏وشخصاً قالت إنهم جزء من شبكة “الصيرفة الموازية” الإيرانية، ‏بينهم شركات صرافة وشركات يُشتبه بأنها واجهات.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها في ‏بيان اليوم الثلاثاء: إن شبكات يُحتمل ارتباطها بالصيرفة الموازية الإيرانية ‏لاتزال مترابطة عبر القارات، وعبر قطاعات النفط والشحن ‏والاستثمار وشراء التكنولوجيا وغيرها.‏

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تستهدف البنية المالية ‏التي يقوم عليها جزء كبير مما تبقّى من التجارة الخارجية ‏الإيرانية، وتعطّل عمل شركات الصرافة والشركات الواجهة ‏والوسطاء الذين ينقلون مليارات الدولارات عبر النظام المالي ‏الدولي.‏

كما قدرت دراسة جديدة لوزارة الخزانة نُشرت أمس الإثنين قيمة ‏الأنشطة المرتبطة بـ”الصيرفة الموازية” الإيرانية بنحو 14,7 ‏مليار دولار، وذلك بين كانون الثاني 2025 وآب 2026.‏

وكانت الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الجمعة الماضي، عقوبات ‏على 4 إيرانيين، تولوا تحصيل عائدات مبيعات النفط في الخارج ‏للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران، كما أعلنت في ‏السادس من تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات مرتبطة ‏بطهران، شملت إدراج ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا ‏على قوائم العقوبات.‏