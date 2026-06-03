إخماد حريق اندلع في حقول القمح في بلدة تسيل بريف درعا أدى إلى احتراق نحو 50 دونماً

درعا-سانا

أخمد أهالي بلدتي تسيل وعين ذكر وتجمع الشيخ حسين في ريف محافظة درعا الغربي اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع في أحد حقول القمح في بلدة تسيل، أدى إلى احتراق نحو 50 دونماً دون وقوع إصابات.

وأوضح مصطفى الفنخور وأحمد الفنخور، من أهالي تجمع الشيخ حسين، اللذان شاركا في إخماد الحريق في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق نشب في أحد حقول القمح التابعة لبلدة تسيل، وتمكن أهالي تسيل وعين ذكر وتجمع الشيخ حسين باستخدام صهاريج المياه المركبة على الجرارات الزراعية من إخماده قبل التوسع والامتداد إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وتشهد محافظة درعا خلال موسم الحصاد ارتفاعاً في عدد الحرائق الزراعية، ما دفع الأهالي إلى تعزيز الجاهزية للتعامل مع الحرائق، والحد من الخسائر التي تلحق بالمحاصيل الزراعية ومصادر رزق المزارعين، ريثما تصل التعزيزات من فرق الدفاع المدني السوري التي تتوزع على مجمل مساحة المحافظة.