الهندسة العسكرية والدنماركي للاجئين يتلفون مخلفات حرب وألغاماً بريف دمشق الغربي

توزيع سلل غذائية على العائلات المحتاجة في أحياء مدينة الرقة
افتتاح كنيسة “القديسة آنا” في قرية اليعقوبية غربي إدلب
مشروع لحفر بئرين جديدتين في بلدة صماد بريف درعا لتحسين واقع المياه للأهالي
انسحاب قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة
ورشة عمل في جامعة دمشق حول أساليب الحماية وفهم الهجمات السيبرانية الحديثة
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