اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات” تعقد اجتماعاً مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة
النادي الصيفي للأطفال في المركز الثقافي باللاذقية.. فضاء للإبداع وتعلّم المهارات الحياتية
“تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل”.. فعالية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للسكان
الهندسة العسكرية والدنماركي للاجئين يتلفون مخلفات حرب وألغاماً بريف دمشق الغربي
صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة
سفراء ودبلوماسيون: معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
زوّار “ناس تكس 2026”.. المعرض فرصة للاطلاع على تطور صناعة النسيج وتقنيات إنتاج الألبسة
غرفة تجارة حمص تفتتح مركزين لدعم التجار ورواد الأعمال والتدريب
Sign in to your account
تذكرني