اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات” تعقد اجتماعاً مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة

المركز الطبي التابع لجمعية حي الأقصاب الخيرية بدمشق يتسلّم عدداً من أجهزة غسيل الكلية
إفطار جماعي ومسابقات قرآنية ضمن خيمة رمضانية لطلاب جامعة حلب
كلمة وزير الخارجية والمغتربين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي في أنقرة
‏حملة “1000 نبضة أمل” تنجز أكثر من 300 عملية قثطرة قلبية في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
معركة تحرير إدلب في ندوة حوارية بالمعرض العسكري للثورة السورية
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