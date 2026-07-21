غرفة تجارة حمص تفتتح مركزين لدعم التجار ورواد الأعمال والتدريب

“إشراقة أمل” مبادرة لردم الفجوة التعليمية في دير الزور لدى الطلاب العائدين من دول اللجوء
استمرار مركز التجنيد في الكسوة باستقبال الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع
“رمضان والتغيير” محاضرة في جامع يلبغا بدمشق.
محافظ حلب: جرائم تنظيم قسد دفعت الجيش السوري لبسط الأمن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية
ضمن حملة حمص بلدنا… تواصل توحيد واجهات 1200 محل تجاري بالمدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى