استمرار أعمال تعبيد طريق مدرسة الزهورية بريف حمص

حمص-سانا

تواصل مديرية الخدمات الفنية في حمص أعمال تعبيد وتزفيت الطريق المؤدي إلى مدرسة الزهورية المحدثة في ريف المحافظة، في إطار جهودها لتحسين واقع الطرق وتأمين بيئة مناسبة للطلاب والكادر التعليمي.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في حمص المهندس عماد السلومي في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال الجارية تتضمن إنشاء الطريق المؤدي إلى المدرسة بطول يقارب 200 متر، إضافة إلى تنفيذ ساحات حول المدرسة بمساحة تبلغ نحو 300 متر مربع، مبيناً أن الكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو 300 مليون ليرة سورية.

وأشار السلومي إلى أن أهمية المشروع تكمن في تخديم الطلاب والمعلمين في المدرسة، ولا سيما خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار، حيث كانت الطريق سابقاً تعاني صعوبة في المرور، مضيفاً: إن خطة المديرية تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الأخرى في المنطقة بانتظار إقرار الموازنات اللازمة للبدء بها.

وبيّن أن مشروع تعبيد وتزفيت الطريق يتضمن تنفيذ طبقتين من المواد الحصوية، تليهما طبقة من المجبول الإسفلتي، بما يضمن متانة الطريق واستمراريته في الخدمة لفترة طويلة.

من جهته، أوضح مدير مدرسة الزهورية المحدثة عبد الله العثمان، أن الطريق كان يشكل معاناة كبيرة للطلاب والكادر التدريسي، إذ كان شبه مقطوع خلال فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار، ما كان ينعكس سلباً على نسبة الدوام في المدرسة، لافتاً إلى أن الطريق يعد شرياناً حيوياً للمدرسة ولأهالي المنطقة، وتعبيده يسهم في دعم العملية التعليمية.

يذكر أن المشروع بدأ في الشهر الأول من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر نيسان القادم.

وتواصل مديرية الخدمات الفنية في حمص تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في ريف المحافظة، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل المواطنين.