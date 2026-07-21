“تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل”.. فعالية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للسكان

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة غسل الأموال لتعزيز النزاهة المالية
“لأنها أمّ الأحرار وخيمة الثوار” الشاعر أنس الدغيم في حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب”
محافظ حلب يستقبل القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو والقنصل العام في حلب هاكان جنكيز
تنوّع الإصدارات الأردنية المشاركة في معرض دمشق الدولي للكتاب
إنجاز المرحلة الأولى من أعمال تأهيل مضمار الفروسية بميدان الشهداء في إدلب
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