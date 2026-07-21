النادي الصيفي للأطفال في المركز الثقافي باللاذقية.. فضاء للإبداع وتعلّم المهارات الحياتية
“تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل”.. فعالية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للسكان
الهندسة العسكرية والدنماركي للاجئين يتلفون مخلفات حرب وألغاماً بريف دمشق الغربي
سفراء ودبلوماسيون: معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
زوّار “ناس تكس 2026”.. المعرض فرصة للاطلاع على تطور صناعة النسيج وتقنيات إنتاج الألبسة
غرفة تجارة حمص تفتتح مركزين لدعم التجار ورواد الأعمال والتدريب
من الانتظار إلى الخدمة السريعة.. سوريون يتحدثون عن الخدمات القنصلية في إسطنبول وغازي عنتاب
حرف تراثية بين الأغباني والطباعة على القماش في جناح وزارة الثقافة بمعرض ناس تكس2026
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