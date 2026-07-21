سفراء ودبلوماسيون: معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

دير الزور تستعد لموسم القمح.. السورية للحبوب ترفع جاهزيتها عبر تأهيل مراكز التخزين
محافظ حلب يتسلم خوذة “مسير التحرير” من أحد المشاركين بعد وصولهم إلى القلعة الأثرية
معاون وزير الداخلية يستقبل وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لبحث التعاون المؤسسي
محافظة درعا تطلق حملة مرورية لضبط المخالفات وتعزيز السلامة على الطرق
حملة في مدينة درعا لإزالة الإشغالات المخالفة في حي السبيل ونقلها لأماكن بديلة
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