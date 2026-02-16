“تكريزة رمضان” رمز دمشقي للأصالة والتمسك بالتراث

استئناف العمل في قسم شرطة القرداحة بريف اللاذقية بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل والتجهيز
الأزياء التراثية حاضرة في جناحي المملكة العربية السعودية وقطر بمعرض دمشق الدولي للكتاب
مدير مشفى الزهراء بحمص ينفي الشائعات حول أعداد الضحايا والمصابين الذين وصلوا للمشفى أمس
إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبيرة عبر الحدود السورية اللبنانية
صانع المحتوى الأردني أحمد الصادق يتحدث عن شعوره لعودة معرض دمشق الدولي
