قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عدة منازل ثم انسحبت من المنطقة.

٢٠٢٦٠٦٠٣ ٠٩٣٥١٤ قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي

وأشار مراسل سانا إلى أن قوة للاحتلال مكونة من عدة آليات توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الثلاثاء في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً لعدة ساعات ثم أفرجت عنه.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‌‏المدنيين ‏من خلال المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‌‏من الجنوب السوري.

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