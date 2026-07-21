‏”إشراقة المرقب”.. حملة لإعادة الألق لقلعة المرقب والحفاظ عليها كمعلم تاريخي ‏وحضاري

طرطوس-سانا
نظمت مديرية الآثار في طرطوس اليوم الثلاثاء، حملة “إشراقة المرقب” لإعادة الألق لقلعة المرقب والحفاظ على هذا المعلم التاريخي الوطني، بمشاركة جهات حكومية وفعاليات مجتمعية.
وتضمنت الحملة أعمال تنظيف القلعة، وإزالة الأعشاب، إضافة إلى ترحيل النفايات، للحد من مخاطر الحرائق داخل حرم القلعة ومحيطها.
وأوضح رئيس شعبة التنقيب في دائرة آثار طرطوس سعيد علي في تصريح لـ سانا أن أهمية هذه الحملة تكمن في تعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار وصونها، بعد سنوات من الإهمال، وإعادتها معلم جذب سياحي، وتاريخي حضاري.
بدوره، لفت قائد فريق الدفاع المدني في مركز بانياس حسين حمو، إلى مشاركة فرق الدفاع المدني في الحملة بالتعاون مع الفرق التطوعية الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة القلعة كوجهة سياحية جاذبة مع بداية الموسم السياحي.
وأشار محمد جوهر، من مجلس مدينة بانياس إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذه الحملة من خلال إزالة الأعشاب، وتقليم الأشجار، للحفاظ على القلعة كمعلم بارز من معالم المدينة.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة دائرة آثار طرطوس في إعادة تأهيل المواقع الأثرية، وإعادة ألقها، استعداداً للموسم السياحي الحالي.