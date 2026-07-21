‏”إشراقة المرقب”.. حملة لإعادة الألق لقلعة المرقب والحفاظ عليها كمعلم تاريخي ‏وحضاري

طرطوس-سانا‏

نظمت مديرية الآثار في طرطوس اليوم الثلاثاء، حملة “إشراقة المرقب” لإعادة ‏الألق لقلعة المرقب والحفاظ على هذا المعلم التاريخي الوطني، بمشاركة جهات ‏حكومية وفعاليات مجتمعية.‏

وتضمنت الحملة أعمال تنظيف القلعة، وإزالة الأعشاب، إضافة إلى ترحيل ‏النفايات، للحد من مخاطر الحرائق داخل حرم القلعة ومحيطها.‏

وأوضح رئيس شعبة التنقيب في دائرة آثار طرطوس سعيد علي في تصريح لـ سانا ‏أن أهمية هذه الحملة تكمن في تعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار وصونها، بعد سنوات ‏من الإهمال، وإعادتها معلم جذب سياحي، وتاريخي حضاري.‏

بدوره، لفت قائد فريق الدفاع المدني في مركز بانياس حسين حمو، إلى مشاركة فرق ‏الدفاع المدني في الحملة بالتعاون مع الفرق التطوعية الأخرى، بما يسهم في تعزيز ‏مكانة القلعة كوجهة سياحية جاذبة مع بداية الموسم السياحي.‏

وأشار محمد جوهر، من مجلس مدينة بانياس إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذه ‏الحملة من خلال إزالة الأعشاب، وتقليم الأشجار، للحفاظ على القلعة كمعلم بارز ‏من معالم المدينة.‏

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة دائرة آثار طرطوس في إعادة تأهيل المواقع ‏الأثرية، وإعادة ألقها، استعداداً للموسم السياحي الحالي.‏