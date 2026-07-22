اختتام “ناس تكس 2026”.. شراكات جديدة وآفاق واعدة لقطاع النسيج السوري

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” الذي أقيم برعاية الرئيس أحمد الشرع بمشاركة أكثر من 300 شركة من 20 دولة، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وقدم المعرض الذي انطلق السبت الماضي أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع النسيج، بدءاً من الأقمشة والمفروشات والستائر والأثاث، مروراً بآلات ومعدات تصنيع النسيج والخيوط والمواد الخام، وصولاً إلى حلول التحول الرقمي والتقنيات الصناعية المتقدمة.

نجاح على مستوى المشاركة والتنظيم

وأكد مؤسس معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس” فادي المحيميد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الدورة الحالية حققت نجاحاً كبيراً على مستوى المشاركة والتنظيم، وشهدت أصداءً واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المحيميد، أن المعرض قدم منظومة متكاملة لقطاع النسيج، شملت مختلف مراحل الصناعة، بدءاً من المواد الأولية وخطوط الإنتاج، وصولاً إلى الاستثمار وريادة الأعمال والمدن الصناعية الذكية، بما يعكس الإمكانات التي يمتلكها هذا القطاع.

عقد لقاءات تجارية

وأشار المحيميد إلى أن المعرض وفر منصة لعقد اللقاءات التجارية وتعزيز التواصل بين الشركات المشاركة، وأسهم في تحقيق نتائج إيجابية للعارضين على صعيد المبيعات وبناء الشراكات، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد الدورة المقبلة مزيداً من التطور، بما يعزز مكانة سوريا في صناعة النسيج على المستوى العالمي.

ولفت المحيميد إلى أن الدعم الذي حظي به المعرض أسهم في إنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه، مؤكداً أن المؤشرات التي سجلتها الدورة الحالية تعكس عودة قوية لقطاع النسيج السوري وانفتاحه على الأسواق الإقليمية والدولية.

مواكبة المعايير الدولية

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمعرض محمد بدارنة أن الدورة الحالية للمعرض جاءت بدعم من الرئيس أحمد الشرع، ووزارة الاقتصاد والصناعة، ما شكل دافعاً لتقديم معرض يواكب المعايير الدولية ويعكس صورة سوريا الجديدة.

وأوضح بدارنة أن اللجنة المنظمة عملت على تنظيم معرض متخصص يرقى إلى مستوى أبرز المعارض العالمية، من خلال استقطاب الشركات والعلامات التجارية المتخصصة، وتوفير بيئة مناسبة لعقد الشراكات والاستثمارات.

وأشار بدارنة إلى أن المعرض حقق نسبة إشغال كاملة، بمشاركة أكثر من 20 دولة، إلى جانب وفود اقتصادية وعلامات تجارية دولية، لافتاً إلى أن التحضيرات شملت توفير مختلف الخدمات اللوجستية للعارضين والوفود، بما في ذلك حجوزات الفنادق، والاستقبال، والنقل، والتأشيرات، إلى جانب خدمات الأمن والتنظيم.

تعزيز فرص التعاون

وأضاف بدارنة أن المعرض تضمن إنشاء مجمع للأعمال لتقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات المستثمرين، وتسهيل التواصل بينهم، مؤكداً أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض يعكس نجاحه في تحقيق أهدافه، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في قطاع النسيج.

وشكل “ناس تكس 2026” منصة مهمة لإبرام مذكرات تفاهم واستقطاب استثمارات جديدة، بما يسهم في دعم وتعافي قطاع النسيج السوري، كما أنه يعد خطوة مهمة لإعادة تموضع سوريا على خارطة صناعة النسيج إقليمياً ودولياً، وتعزيز فرص تصدير المنتجات السورية.