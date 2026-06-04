محافظ حلب يتابع في إعزاز واقع الخدمات وسبل معالجة التحديات فيها

حلب-سانا

التقى محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم الخميس، عدداً من وجهاء وأعيان منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، بحضور مديري الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والتنفيذي في المنطقة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأهالي وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.



وتناول اللقاء عدداً من الملفات الخدمية والتنموية، شملت مشاريع البنية التحتية والنظافة والطرق، وقطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الخطط العمرانية والتنموية التي تعمل عليها المحافظة ضمن رؤيتها لتحقيق تنمية متوازنة في مختلف مناطق حلب.



وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإدارة المحلية في محافظة حلب المهندس علاء الدين جابري لمراسل سانا، أن الزيارة تضمنت الاطلاع على سير عدد من المشاريع الخدمية في إعزاز، منها تسليم آليات للنظافة، ومتابعة مشروع “صفر حفرة” وأعمال التزفيت الجارية، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات الخدمية، ومتابعة تنفيذ مشروع صفر خيمة والتصورات العمرانية المرتبطة به.



وأشار جابري إلى أن المحافظة تعمل ضمن رؤية حلب متوازنة عمرانياً والأولى اقتصادياً عبر إنشاء تجمعات عمرانية متوازنة مرتبطة بمقومات التنمية والنشاط الاقتصادي، مؤكداً إحراز تقدم في إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بهذا التوجه.



من جهته، أوضح مسؤول مشروع صفر خيمة في محافظة حلب يوسف عبود أن اللقاء ركز على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في منطقة إعزاز، وإزالة السواتر الترابية داخل المنطقة، إضافة إلى مشاريع توسعة معبر باب السلامة، مبيناً أن العمل مستمر وفق خطة تهدف إلى إنهاء ظاهرة المخيمات وتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم.



بدوره، أكد الشيخ شاهر عبدو إمام وخطيب مسجد في إعزاز أهمية اللقاء الحواري الذي جمع الأهالي مع محافظ حلب ومديري المديريات، مشيراً إلى أنه شهد مناقشة عدد من القضايا الخدمية والمعيشية، ومنها ملف المعلمين العائدين إلى وظائفهم بعد انقطاعهم خلال السنوات الماضية.



ولفت عبدو إلى أن مسؤولي المحافظة أكدوا استمرار العمل على معالجة هذه الملفات وتطوير الخدمات بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، ويعزز جهود الاستقرار وعودة الأهالي إلى مدنهم وبلداتهم.



وتأتي زيارة محافظ حلب إلى منطقة إعزاز ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة لمتابعة واقع الخدمات والمشاريع التنموية في ريف حلب الشمالي، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الخدمية، أبرزها مشروعا صفر خيمة وصفر حفرة، إلى جانب مشاريع تأهيل الطرق وتحسين خدمات النظافة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.