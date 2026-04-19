وزير الطوارئ يعلن إطلاق مشروع لإزالة الأنقاض في مناطق بحلب

حلب-سانا

بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مشروعاً لإزالة الأنقاض في منطقتي جبل سمعان الشمالية وإعزاز بمحافظة حلب، وذلك في إطار خطة التعافي.

وأكد الوزير رائد الصالح، اليوم الأحد، أنّ المشاريع ستبدأ بإزالة الأنقاض اليوم من منطقتي جبل سمعان الشمالية وإعزاز، وسيتم إطلاق مشروع لإزالة أكثر من 550 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 6 أشهر، في أكثر من 30 مدينة وبلدة، بحضور محافظ حلب عزام الغريب، وبمشاركة فعّالة من أهالي المنطقة الذين عايشوا هذا الواقع المؤلم لسنوات.

وبيّن الوزير الصالح أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنفيذ المرسوم رقم (59)، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة، تمهيداً لعودة السكان إلى مناطقهم.

وأشار الوزير الصالح إلى أن إزالة الأنقاض تشكل المرحلة الأولى والأساسية في عملية التعافي، وتسهم في توفير بيئة آمنة للسكان، ما يسهل عملية ترميم وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية.

وتمهد عمليات إزالة الأنقاض الطريق لإعادة الإعمار وتأهيل المرافق الحيوية، بما يضمن تسريع وتيرة العودة الطوعية للأهالي، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم مسار التعافي المستدام في المحافظة.