آخر أيام “ناس تكس 2026” زوار المعرض يودّعون أكبر تجمع دولي لشركات النسيج

من الاستعدادات الأمنية في دير الزور قبيل الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية
عشر سيارات رقابة تموينية جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحمص
الرئيس أحمد الشرع يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو
إفطار جماعي في مدينة دوما بريف دمشق لنحو 800 صائم
أهالٍ وطلاب يزورون معرض “نتذكر ونقاوم” في معضمية الشام بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى