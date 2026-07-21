كلمة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا
آخر أيام “ناس تكس 2026” زوار المعرض يودّعون أكبر تجمع دولي لشركات النسيج
العمل الدولية تطلق في دمشق ورشة لرفع كفاءة غرف الصناعة وتطوير قدراتها
انطلاق حملة نظافة شاملة في قرى وأحياء حلب الشرقية
جولة رقابية على صيدليات إزرع والمشفى الوطني لمتابعة الواقع الدوائي
اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات” تعقد اجتماعاً مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة
”إشراقة المرقب”.. حملة لإعادة الألق لقلعة المرقب والحفاظ عليها كمعلم تاريخي وحضاري
الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني
Sign in to your account
تذكرني