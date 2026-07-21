انطلاق حملة نظافة شاملة في قرى وأحياء حلب الشرقية

حلب-سانا
نظم مكتب المتابعة والمديرية الخدمية في الكتلة الإدارية الثالثة في مدينة حلب بالتعاون مع منظمة بهار للإغاثة والتنمية اليوم الثلاثاء، حملة نظافة عامة ومكثفة في قرى الريف الشرقي، وأحياء المدينة الشرقية.
وتستهدف الحملة إزالة تجمعات النفايات، وترحيل الأنقاض في مناطق الدويرينة، والنقارين، والتيارة، وأم المياعشة، وجبرين، والنيرب، للحد من انتشار الحشرات والأوبئة، وتحسين المشهد الخدمي والحضاري.
وأوضح مسؤول مكتب المتابعة في الكتلة الثالثة عمر البيسكي لـ سانا، أن الحملة تركز على إزالة التجمعات والمكبات الرئيسية للنفايات في الأحياء الشرقية بالكامل، مؤكداً استمرار الآليات والفرق الميدانية في العمل حتى تنظيف القطاعات المستهدفة وتأهيلها بيئياً.
من جهته، بيّن مختار قرية الدويرينة إسماعيل حاج، أن الحملة جاءت استجابة سريعة لمطالب الأهالي للحد من انتشار الحشرات الضارة، ولا سيما المسببة لمرض ”اللاشمانيا” بما يضمن حماية السلامة العامة.
بدوره، أشار مختار قرية التيارة محمود خضير إلى استقدام معدات ثقيلة شملت جرافة وثلاث شاحنات لنقل النفايات، إضافة إلى سيارات المكبس ورش المبيدات الحشرية لتعقيم المواقع عقب عمليات الترحيل، مشيداً بالجهود الميدانية المبذولة لرفع المكبات وتحسين الواقع الصحي في القرية.
وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة الخدمية الشاملة لمعالجة الشكاوى البيئية في عدد من أرياف حلب وأحيائها، من خلال دعم القطاعات بالآليات اللازمة لترحيل القمامة، وردم البؤر العشوائية، والتنسيق مع المنظمات الشريكة لضمان استدامة النظافة العامة.
وكانت مديرية النظافة في مجلس مدينة حلب أطلقت في شباط الماضي، حملة تنظيف شاملة ومكثفة في الأحياء الشرقية للمدينة، وذلك استجابة للاحتياجات الملحة وتحسين الواقع البيئي فيها.
ومنظمة بهار منظمة غير حكومية تأسست عام 2012 في تركيا، وتعمل على تقديم الدعم الإنساني والتنمية المستدامة في شمال سوريا والعراق.