انطلاق حملة نظافة شاملة في قرى وأحياء حلب الشرقية

حلب-سانا‏

نظم مكتب المتابعة والمديرية الخدمية في الكتلة الإدارية الثالثة في مدينة حلب ‏بالتعاون مع منظمة بهار للإغاثة والتنمية اليوم الثلاثاء، حملة نظافة عامة ومكثفة ‏في قرى الريف الشرقي، وأحياء المدينة الشرقية.‏

وتستهدف الحملة إزالة تجمعات النفايات، وترحيل الأنقاض في مناطق الدويرينة، ‏والنقارين، والتيارة، وأم المياعشة، وجبرين، والنيرب، للحد من انتشار الحشرات ‏والأوبئة، وتحسين المشهد الخدمي والحضاري.‏

وأوضح مسؤول مكتب المتابعة في الكتلة الثالثة عمر البيسكي لـ سانا، أن الحملة ‏تركز على إزالة التجمعات والمكبات الرئيسية للنفايات في الأحياء الشرقية بالكامل، ‏مؤكداً استمرار الآليات والفرق الميدانية في العمل حتى تنظيف القطاعات المستهدفة ‏وتأهيلها بيئياً.‏

من جهته، بيّن مختار قرية الدويرينة إسماعيل حاج، أن الحملة جاءت استجابة ‏سريعة لمطالب الأهالي للحد من انتشار الحشرات الضارة، ولا سيما المسببة لمرض ‌‏”اللاشمانيا” بما يضمن حماية السلامة العامة.‏

بدوره، أشار مختار قرية التيارة محمود خضير إلى استقدام معدات ثقيلة شملت ‏جرافة وثلاث شاحنات لنقل النفايات، إضافة إلى سيارات المكبس ورش المبيدات ‏الحشرية لتعقيم المواقع عقب عمليات الترحيل، مشيداً بالجهود الميدانية المبذولة ‏لرفع المكبات وتحسين الواقع الصحي في القرية.‏

وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة الخدمية الشاملة لمعالجة الشكاوى البيئية في عدد من ‏أرياف حلب وأحيائها، من خلال دعم القطاعات بالآليات اللازمة لترحيل القمامة، ‏وردم البؤر العشوائية، والتنسيق مع المنظمات الشريكة لضمان استدامة النظافة ‏العامة.‏

وكانت مديرية النظافة في مجلس مدينة حلب أطلقت في شباط الماضي، حملة ‏تنظيف شاملة ومكثفة في الأحياء الشرقية للمدينة، وذلك استجابة للاحتياجات ‏الملحة وتحسين الواقع البيئي فيها.‏

ومنظمة بهار منظمة غير حكومية تأسست عام 2012 في تركيا، وتعمل على تقديم ‏الدعم الإنساني والتنمية المستدامة في شمال سوريا والعراق.