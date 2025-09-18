ورشة في اللاذقية تبحث صياغة مدونة سلوك مهني للإعلاميين في ظل التحولات الرقمية

اللاذقية-سانا

نظّمت وزارة الإعلام اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان “مدونة السلوك المهني الإعلامي” في محافظة اللاذقية، بمشاركة صحفيين وصانعي محتوى وخبراء إعلاميين، وذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف مناقشة القيم المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي.

نحو إعلام مسؤول

الإعلامي أكرم الأحمد، مدير الورشة ورئيس ميثاق شرف الإعلاميين السوريين، أوضح أن صياغة المدونة تمت بمساهمة نخبة من الصحفيين السوريين، وستُعرض لاحقاً على العاملين في الحقل الإعلامي من مختلف المحافظات لإغنائها بالملاحظات، مشدداً على ضرورة أن تعكس المدونة واقع الإعلام السوري وتطلعاته، وتعيد ثقة الجمهور فيه.

مواكبة العصر الرقمي

الصحفية رشا محمد النقري أكدت أهمية وجود مدونة سلوك مهنية في ظل التحولات الإعلامية وتعدد المنصات، معتبرة أن الورشة خطوة ضرورية لضبط الأداء الإعلامي، وخاصة مع دخول الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما دعا الصحفي هاشم العبد الله إلى تنظيم ورشات مستقبلية تركز على مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الصحافة الاستقصائية.

من جهته، أشار مدير التراخيص في وزارة الإعلام مصطفى كتاب إلى أن الورشة تأتي بالتزامن مع أخرى في محافظة درعا، ضمن خطة تشمل معظم المحافظات السورية، إلى جانب ورشات رقمية عبر الإنترنت.

وكانت لجنة صياغة المدونة قد أطلقت أولى ورشاتها في دمشق مطلع الأسبوع الحالي، على أن تستكمل لاحقاً في بقية المحافظات، في إطار جهود وطنية لتوحيد المعايير المهنية وتعزيز ثقة الجمهور بالإعلام السوري.